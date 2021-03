Coronavirus | torna a salire il numero delle vittime Figliuolo | vaccino Johnson & Johnson in Italia da dopo metà aprile

(Di sabato 20 marzo 2021) Sono 23.832 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore con 354.480 tamponi molecolari e antigenici effettuati e 401 i morti. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri venerdì 19 marzo 2021 si sono registrati 25.735 nuovi casi su 205.552 tamponi (12% positivi) e 159.270 test rapidi (0.65% positivi). Sono stati 386 i decessi mentre i pazienti ricoverati in area critica salgono a 3.364 al netto di 244 nuovi ingressi. Il tasso di positività per la pandemia daoggi è del 6,7 per cento. Scarica il bollettino odiernoindaIlcontro il ...

Advertising

MeteoWeb_eu : #Coronavirus, ottime notizie dal bollettino di oggi: la curva epidemiologica torna a scendere, contagi settimanali… - serenel14278447 : Torna lo sciopero del clima ai tempi del Coronavirus - bisagnino : Protesta Ligure torna in piazza lunedì 22 marzo - mattinodipadova : Il Veneto torna a superare la soglia dei 2.000 nuovi contagi al giorno. Venti le persone uccise dal Covid nele ulti… - tribuna_treviso : Il Veneto torna a superare la soglia dei 2.000 nuovi contagi al giorno. Venti le persone uccise dal Covid nele ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

...diffusione del virus e sul numero di tamponi effettuati I dati sulla diffusione delci ... Veneto, + 2.044 contagi e 20 decessi in 24 orea superare i 2.000 casi il report dei positivi ...In totale, in Emilia - Romagna, dall'inizio della diffusione del nuovosono morte 11.390 persone. Veneto, 2.044 contagi e 20 decessia superare i 2.000 casi il report dei positivi ...Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi 20 marzo. Sono 23.832 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati ...I dati sulla diffusione del coronavirus ci dicono che nelle utime 24 ore ci sono stati altri 23.832 nuovi casi di contagio e 401 morti. Torna a superare i 2.000 casi il report dei positivi al tampone ...