Coronavirus Sicilia | il bollettino del 20 marzo | 782 nuovi casi | 10 i morti La situazione a Palermo

(Di sabato 20 marzo 2021) Sono in tutto 782 idi covid registrati nelle ultime 24 ore in.E' di 782 il totale deiregistrati nelle ultime 24 ore sull'Isola, a fronte degli 859 di ieri. Isono stati invece 10 e il numero complessivo delle vittimene del virus sale così a 442. Questo quanto si evince daldel 20diffuso dal ministero della Salute. 853 le persone ricoverate, delle quali 122 in terapia intensiva e 731 in area medica. I guariti sono stati 853.Ecco la distribuzione dei, provincia per provincia:222, Catania 158, Messina 49, Siracusa 65, Trapani 46, Ragusa 27, Caltanissetta 72, ...

Ecco il quadro riepilogativo della situazione in, aggiornato a oggi sabato 20 marzo , in merito all'emergenzacosì come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. ECCO I DATI: Attuali positivi: 15.733 ( - ...Di seguito il nuovo aggiornamento relativo ai casi diriscontrati nelle varie province della: i dati sono aggiornati a oggi ( 20 marzo 2021 ), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Di seguito il ...Sono 782 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 20 marzo, pubblicati sulla pagina del ministero della Salute. Registrati inoltre ...MESSINA. Ci sono 782 nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 49 a Messina e provincia, su un totale di tamponi effettuati pari a 27.688, fra rapidi e molecolari. Calano i decessi, pari a die ...