Coronavirus nel mondo: in Usa 62.787 nuovi casi, 3.867 in Pakistan (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo l'ultimo aggiornamento dati della Jhu, nel mondo si sono registrati oltre 520mila nuovi casi di Coronavirus in 24 ore, 10.410 i decessi Leggi su rainews (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo l'ultimo aggiornamento dati della Jhu, nelsi sono registrati oltre 520miladiin 24 ore, 10.410 i decessi

