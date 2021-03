Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 20 marzo 2021: 1.821 nuovi casi e 24 morti (Di sabato 20 marzo 2021) nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 20 marzo : sono 1821 i nuovi casi su oltre 37mila test tra tamponi e antigenici nelle ultime 24 ore. Comunicati anche 24 nuovi decessi e 738 guariti. ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) nel, ildi20: sono 1821 isu oltre 37mila test tra tamponi e antigenici nelle ultime 24 ore. Comunicati anche 24decessi e 738 guariti. ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: Brasile: 2.815 vittime di Covid in 24 ore, per la prima volta oltre 15mila decessi in una se… - Affaritaliani : Lo Sputnik è disponibile, perché l'Italia non lo vuole? Perché i 'sovranisti' nel governo non lo richiedono?… - vaticannews_it : #13Marzo #Siria 10 anni di guerra. Dossier @CaritasItaliana #Mozambique A rischio la sicurezza alimentare… - Risveglio2mila : Coronavirus, l’aggiornamento: 231 contagi nel ravennate, 2.560 in Emilia-Romagna su oltre 36 mila tamponi effettuati - wesud_news : Coronavirus, 394 i nuovi casi oggi in Calabria: 50 i positivi nel Crotonese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 20 marzo 2021: 1.821 nuovi casi e 24 morti Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica Il tasso di positività è pari al 10% (il 4% se si considerano gli antigenici rapidi), ma continuano ad aumentare ricoveri e terapie intensive. Sul ...

Covid:scienziati Gb, vacanze estive all'estero 'improbabili' Le vacanze estive all'estero sono "estremamente improbabili" a causa del rischio che i viaggiatori riportino varianti di coronavirus nel Regno Unito. E' la stima degli scienziati britannici dell'organo consultivo del governo nella lotta alla pandemia. Il Paese corre un "rischio reale" se si riprende a viaggiare, ha ...

Coronavirus nel mondo: in Gran Bretagna metà degli adulti vaccinati la Repubblica Nel Lazio 1.821 nuovi contagi, 8oo a Roma: la situazione nelle Asl Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.541) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.821 casi positivi ...

Johnson & Johnson in Italia seconda metà di aprile Sono 179 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricoverati allo Spallanzani di Roma: 24 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o p ...

Lazio, la situazione epidemiologica Il tasso di positività è pari al 10% (il 4% se si considerano gli antigenici rapidi), ma continuano ad aumentare ricoveri e terapie intensive. Sul ...Le vacanze estive all'estero sono "estremamente improbabili" a causa del rischio che i viaggiatori riportino varianti diRegno Unito. E' la stima degli scienziati britannici dell'organo consultivo del governo nella lotta alla pandemia. Il Paese corre un "rischio reale" se si riprende a viaggiare, ha ...Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.541) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.821 casi positivi ...Sono 179 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricoverati allo Spallanzani di Roma: 24 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o p ...