Coronavirus, Mario Monti: «Ho avuto il Covid, un anno fa sarei potuto morire» (Di sabato 20 marzo 2021) Mario Monti ha svelato di aver avuto il Covid ai microfoni di Un giorno da Pecora in onda su Rai Radio 1. L'ex premier italiano stava rispondendo ad alcune domande relative al vaccino anti-Covid ed è stato lui stesso a dare la notizia di essere stato positivo al Coronavirus a febbraio di quest'anno. La notizia non era infatti stata diffusa e si è saputa solo ora grazie alle parole del diretto interessato che ha tranquillizzato tutti spiegando di essere guarito. Mario Monti ha avuto il Covid: le sue parole L'ex presidente del Consiglio Mario Monti è intevenuto ai microfoni di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1. Ha spiegato di non aver ancora ricevuto la vaccinazione ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 marzo 2021)ha svelato di averilai microfoni di Un giorno da Pecora in onda su Rai Radio 1. L'ex premier italiano stava rispondendo ad alcune domande relative al vaccino anti-ed è stato lui stesso a dare la notizia di essere stato positivo ala febbraio di quest'. La notizia non era infatti stata diffusa e si è saputa solo ora grazie alle parole del diretto interessato che ha tranquillizzato tutti spiegando di essere guarito.hail: le sue parole L'ex presidente del Consiglioè intevenuto ai microfoni di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1. Ha spiegato di non aver ancora ricevuto la vaccinazione ...

