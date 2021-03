Coronavirus | l’immunologo Mantovani | «In estate potremmo avere una tregua | ma non facciamoci illusioni Vacciniamo in fretta»

Leggi su open.online

(Di sabato 20 marzo 2021) «I casi avversi europei equivalgono gli inglesi, dunque la spiegazione è sociologica o politica». Dopo la ripresa delle somministrazioni del vaccino di AstraZeneca, Alberto, immunologo, e direttore scientifico dell’istituto Humanitas di Milano, assicura che il vaccino sviluppato da Oxford è sicuro. «Su 25 milioni di vaccinati – spiega a La Stampa– ci sono stati 30 casi per Oxford e 38 per Pfizer. Tutte tromboembolie al momento non collegabili ai vaccini». Pergli eventi verificatisi a seguito della somministrazione del vaccino non sono da definire eventi avversi: «Non si vede un aumento di trombosi nei vaccinati rispetto ai non vaccinati». A preoccupare l’esperto è invece la variante inglese perché gli studi sono chiari. «Il British medical journal e Nature danno gli stessi numeri: la variante ...