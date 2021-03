Coronavirus, la Valle d’Aosta si blinda con posti di blocco ai confini. Vaccini, il 118 pronto per le somministrazioni a domicilio (Di sabato 20 marzo 2021) ITALIA ANSALa Valle d’Aosta chiude ai turisti: posti di blocco al confine I contagi di Coronavirus crescono e la Valle d’Aosta, ancora in zona arancione, intensifica i controlli. La Regione ha disposto posti di blocco al confine con il Piemonte e controlli rinforzati alle frontiere con Francia e Svizzera per evitare l’assalto dei turisti nel fine settimane. Il presidente Erik Lavevaz ha disposto il divieto d’accesso nel territorio anche ai proprietari di seconde case provenienti da altre regioni. «Confidiamo nel senso di responsabilità di chi non ha necessità di venire in Valle d’Aosta», ha dichiarato il questore di Aosta Ivo Morelli, a capo delle attività di controllo. «Bisogna rimanere a casa, ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) ITALIA ANSALachiude ai turisti:dial confine I contagi dicrescono e la, ancora in zona arancione, intensifica i controlli. La Regione ha dispostodial confine con il Piemonte e controlli rinforzati alle frontiere con Francia e Svizzera per evitare l’assalto dei turisti nel fine settimane. Il presidente Erik Lavevaz ha disposto il divieto d’accesso nel territorio anche ai proprietari di seconde case provenienti da altre regioni. «Confidiamo nel senso di responsabilità di chi non ha necessità di venire in», ha dichiarato il questore di Aosta Ivo Morelli, a capo delle attività di controllo. «Bisogna rimanere a casa, ...

