Coronavirus Italia, il bollettino del 20 marzo: 23.832 nuovi casi, 401 i morti (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 23.832 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. E' di 23.832 il totale dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Aumentano ancora i decessi: oggi se ne registrano 401 contro i 386 di ieri, per un totale di 104.642 vittime da inizio epidemia. E' questo quanto si evince dal bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute. Diminuiscono invece i contagi, che sono 23.832, 354.480 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri i test erano stati 364.822. Il tasso di positività è stabile al 6,7% (ieri era al 7%).

