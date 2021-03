Coronavirus, in Toscana divieto di ingresso per chi ha la seconda casa. La Valle d’Aosta si blinda con posti di blocco ai confini (Di sabato 20 marzo 2021) ITALIA ANSA Eugenio GianiToscana, nessun accesso alle seconde case per chi arriva da fuori Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza con la quale vieta il raggiungimento delle seconde case in Toscana. Il provvedimento, utilizzato come misura di contenimento contro il Coronavirus, è rivolto a tutti coloro che vengono da fuori regione. La firma arriva dopo che il Tar ha sospeso la precedente ordinanza, che al contrario consentiva l’accesso alle seconde case toscane soltanto a chi aveva in regione il proprio medico di famiglia. «Oggi firmerò anche l’ordinanza per le seconde case – ha detto Giani dopo aver annunciato le zone rosse della prossima settimana -. La caratteristica non sarà impostata sul medico, come era stata la prima ordinanza che era anche a tempo indeterminato, questa volta sarà per un ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) ITALIA ANSA Eugenio Giani, nessun accesso alle seconde case per chi arriva da fuori Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza con la quale vieta il raggiungimento delle seconde case in. Il provvedimento, utilizzato come misura di contenimento contro il, è rivolto a tutti coloro che vengono da fuori regione. La firma arriva dopo che il Tar ha sospeso la precedente ordinanza, che al contrario consentiva l’accesso alle seconde case toscane soltanto a chi aveva in regione il proprio medico di famiglia. «Oggi firmerò anche l’ordinanza per le seconde case – ha detto Giani dopo aver annunciato le zone rosse della prossima settimana -. La caratteristica non sarà impostata sul medico, come era stata la prima ordinanza che era anche a tempo indeterminato, questa volta sarà per un ...

Advertising

infoitsalute : Coronavirus, in Toscana 1510 nuovi casi con un’età media di 44 anni. 18 i decessi - Bruna71347573 : RT @regionetoscana: #coronavirus #covid19 Gli aggiornamenti sulla situazione in #Toscana - PaoloMadonnaDF : Bollettino 20/03/2021: corsa a otto – Lombardia, E. Romagna, Campania, Piemonte, Veneto, Puglia, Lazio e Toscana.… - ilovepisa : RT @uslnordovest: #BOLLETTINO #Coronavirus #20marzo ? NUOVI CASI: 447 ? GUARITI: 51.898 (+336) ?? RICOVERI: 379 (52 in TI) ?? QUARANTENE: 15… - ilGiunco : Giani: «Non residenti nelle seconde case solo per motivi di salute, lavoro o necessità» -