Coronavirus in Toscana: 18 morti, oggi 20 marzo. E 1.510 nuovi contagi (180mila da inizio pandemia) (Di sabato 20 marzo 2021) FIRENZE – Sono 18 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 20 marzo: si tratta di 11 donne e 7 uomini con età media di 79 anni. E nuova esplosione di contagiati: 1,510 (1.432 confermati con tampone molecolare e 78 da test rapido antigenico). L'età media dei 1.510 nuovi positivi odierni è di 44 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

