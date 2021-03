Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 20 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 marzo Leggera frenata dell’epidemia in Italia. Sono 23.832 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su oltre 354mila tamponi. Tasso di positività sceso al 6,72%. In aumento sia i morti (401) che la pressione sui servizi sanitari. Restano stabili, invece, gli ingressi in terapia intensiva (243). La Lombardia (+4.810) è la regione con più casi seguita da Emilia-Romagna (+2.560) e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 20 marzo Leggera frenata dell’epidemia in. Sono 23.832 i nuovi casi nelle24 ore su oltre 354mila tamponi. Tasso di positività sceso al 6,72%. In aumento sia i morti (401) che la pressione sui servizi sanitari. Restano stabili, invece, gli ingressi in terapia intensiva (243). La Lombardia (+4.810) è la regione con più casi seguita da Emilia-Romagna (+2.560) e ...

