Coronavirus, in Italia 23.832 nuovi positivi Le vittime sono 401. Quasi 355 mila i test (Di sabato 20 marzo 2021) I dati nazionali nel report di sabato 20 marzo del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 6,7%. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 20 marzo 2021) I dati nazionali nel report di sabato 20 marzo del ministero della Salute. Il tasso dità è al 6,7%.

Agenzia_Ansa : Covid: sono 25.735 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Tasso di positività stabile al 7% #ANSA - SkyTG24 : A #Novara è stato scoperto il primo caso in Italia di un #gatto con la variante inglese del #Coronavirus. Come tute… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Accordo con l’istituto Spallanzani di Roma per sperimentare Sputnik V - mrosamalisan : RT @alex_asr: Vaccinatevi se potete ! Non dare Retta a Negazionisti e STRONZI Vari.. fatelo per voi e i vostri Cari ?????? #miVACCINOtiVACCINI… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 marzo: 23.832 nuovi casi, i morti sono 401 -