CORONAVIRUS | il bollettino del giorno 20 marzo – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS bollettino

Campania Sono 2.196 i nuovi casi diemersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi ... Sono 28 i nuovi decessi inseriti nelodierno dall'Unità di crisi della Regione Campania;...La Spezia - Sono 458 i nuovi positivi alin Liguria su 4481 tamponi molecolari e 2748 e tamponi rapidi secondo ilodierno inviato dalla Regione. Continuano a crescere però gli ospedalizzati, che sono 9 in più rispetto ...Covid Milano, 1.335 nuovi contagi nella metropoli lombarda di cui 543 a Milano città. Dal bollettino del ministero risultano 757 casi a Brescia e ...Ascoli, 20 marzo 2021 - Sono 103, secondo l’ultimo bollettino del Servizio sanità della Regione, i pazienti positivi al Sars-Cov-2 ricoverati negli ospedali piceni. Di questi, 13 si trovano in terapia ...