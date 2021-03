Coronavirus, i dati di oggi – 23.832 nuovi casi su 354.480 test, i morti sono 401. Il tasso di positività cala al 6,7%, più di 30mila ricoverati (Di sabato 20 marzo 2021) In Italia si registrano oggi 23.832 nuovi casi di Coronavirus, frutto di 354.480 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il trend dei contagi giornalieri è leggermente in calo, come dimostra anche il tasso di positività che scende al 6,7%. Il numero dei morti è ancora in aumento: 401 solo oggi. I ricoveri in area medica superano quota 27mila: sono 203 in più rispetto a ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 3.387 (+23): ci sono stati 243 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Venerdì erano risultate positive 25.735 persone, con un tasso di positività stabile intorno al 7%. Sabato scorso, 13 marzo, si contavano 26.062 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) In Italia si registrano23.832di, frutto di 354.480 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il trend dei contagi giornalieri è leggermente in calo, come dimostra anche ildiche scende al 6,7%. Il numero deiè ancora in aumento: 401 solo. I ricoveri in area medica superano quota 27mila:203 in più rispetto a ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva3.387 (+23): cistati 243ingressi nelle ultime 24 ore. Venerdì erano risultate positive 25.735 persone, con undistabile intorno al 7%. Sabato scorso, 13 marzo, si contavano 26.062 ...

