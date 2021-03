Coronavirus | bollettino 20 marzo | 23 832 contagi e 401 decessi

(Di sabato 20 marzo 2021) L’ultimomedico riguardante l’epidemia daè stato rilasciato dalla Protezione Civile La Protezione Civile pochi minuti fa, come di consueto, ha rilasciato i dati giornalieri sull’andamento dell’epidemia da Covid-19. Iati di oggi sono stati 23.832, a fronte di 354.480 tamponi. 401 invece, purtroppo, i morti. Sono guarite 14.598 persone. Aumentano le terapie L'articolo proviene da Inews.it.

Per quanto riguarda i pazienti che hanno contratto ilprovenienti da altra regione o ...covid19 regione calabriaNell'ultimo giorno, secondo ildi aggiornamento n. 308 della Regione, altri 61 casi sono stati identificati con 738 tamponi e 332 persone in più sottoposte a tampone. I positivi salgono ...Covid-19 in provincia di Latina, sono stati registrati oggi 195 nuovi casi. Due le persone decedute. Sono 118 le persone guarite nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della Asl ...Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nel post, Giani pubblica anche una foto ...