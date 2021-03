Coronavirus 20 marzo | migliora la situazione | curva dei contagi stabile

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 la nuova #ordinanza entra in vigore lunedì: 10 regioni rosse, 11 in arancione - fanpage : Medici, infermieri e operatori che hanno rifiutato il vaccino saranno allontanati - Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlam… - ElskeKevie25 : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 marzo: 23.832 positivi, 401 vittime - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 20 marzo 2021: 23.832 nuovi casi e 401 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus marzo

... DATI E GRAFICI In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al,... in aumento di 354.480 rispetto al 19. Le persone testate sono finora 21.779.015, al netto di ...Nella mappa deli dati da2020 provincia per provincia di nuovi casi, morti, ricoverati e molte infografiche per una profondità di analisi. La mappa dei vaccini in tempo reale è ...Sono 61 nuovi casi positivi al Covid-19 rilevati in Valle d'Aosta oggi, 20 marzo, a fronte di 332 persone sottoposte a tampone. Il totale degli attuali contagiati è salito a 503, 50 in più di ieri. No ...Sono 4.810 i nuovi contagi da Coronavirus in secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 78 morti. I dimessi e guariti ...