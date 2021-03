Coppie e famiglie lgbt+ non sono libere di muoversi in Europa come le altre

Leggi su wired

(Di sabato 20 marzo 2021) “Chi è genitore in un Paese, è genitore in ogni Paese”: aveva sorpreso un po’ tutti la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen quando, il 16 settembre del 2020, decise nel suo discorso sullo stato dell’Unione all’rlamento di citare i diritti dellearcobaleno (due madri o due padri con figli)uno dei campi d’azioni su cui si sarebbe esercitata la sua azione. Il diritto di famiglia,è noto, è competenza dei singoli Stati, non dell’Unione. Ma l’Unione è invece competente nel garantire la libertà di movimento dei cittadini europei in tutti gli Stati e, in questo senso, il mancato riconoscimento dei legami filiali è un ostacolo evidente. Ma lo è anche il mancato riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Sei mesi dopo, è venuto il momento di capire se la ...