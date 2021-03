Coppa del Mondo Sci Alpino 2021, Luca De Aliprandini: “È stata una grande stagione” (Di sabato 20 marzo 2021) Un momento da ricordare per Alexis Pinturault, che nel giorno suo trentesimo compleanno festeggia anche la vittoria nello slalom gigante di Lanzerheide, la Coppa di specialità e la quella generale di Coppa del Mondo di sci Alpino 2021, rendendo ininfluente lo slalom speciale che chiuderà la stagione. Successo numero 34 nella carriera dello sciatore francese, capace di imporsi davanti al croato Filip Zubcic e all’altro transAlpino Mathieu Favre. Migliore degli italiani Luca De Aliprandini, argento agli ultimi Mondiali di Cortina, che completa così una stagione oltre le aspettative. “Sono contento di aver chiuso la stagione con un quinto posto, che fa sempre bene. E’ stata una ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Un momento da ricordare per Alexis Pinturault, che nel giorno suo trentesimo compleanno festeggia anche la vittoria nello slalom gigante di Lanzerheide, ladi specialità e la quella generale dideldi sci, rendendo ininfluente lo slalom speciale che chiuderà la. Successo numero 34 nella carriera dello sciatore francese, capace di imporsi davanti al croato Filip Zubcic e all’altro transMathieu Favre. Migliore degli italianiDe, argento agli ultimi Mondiali di Cortina, che completa così unaoltre le aspettative. “Sono contento di aver chiuso lacon un quinto posto, che fa sempre bene. E’una ...

