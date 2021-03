Contributi a fondo perduto 2021: cinque fasce di rimborso, pagamenti veloci, limiti fatturato (Di sabato 20 marzo 2021) Approvato nel Consiglio dei ministri di venerdì 19 marzo il Decreto Sostegni 2021, con all’interno i nuovi Contributi a fondo perduto per attività, esercenti e partite Iva che hanno subito perdite di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 a causa delle chiusure imposte dall’emergenza Covid. I nuovi aiuti alle imprese sono stati presentati dal premier Mario Draghi e dai ministri Daniele Franco (Economia) e Andrea Orlando (Lavoro), nel corso della conferenza di presentazione del provvedimento varato, che si è tenuta subito dopo il cdm. Indennizzi a cui andranno ad aprile ben 11 dei 32 miliardi di extra-deficit stanziati dal precedente esecutivo per questo decreto: previste 5 fasce e percentuali per gli indennizzi e partite iva, fino a 10 milioni di euro di fatturato. “Il ... Leggi su leggioggi (Di sabato 20 marzo 2021) Approvato nel Consiglio dei ministri di venerdì 19 marzo il Decreto Sostegni, con all’interno i nuoviper attività, esercenti e partite Iva che hanno subito perdite dinel 2020 rispetto al 2019 a causa delle chiusure imposte dall’emergenza Covid. I nuovi aiuti alle imprese sono stati presentati dal premier Mario Draghi e dai ministri Daniele Franco (Economia) e Andrea Orlando (Lavoro), nel corso della conferenza di presentazione del provvedimento varato, che si è tenuta subito dopo il cdm. Indennizzi a cui andranno ad aprile ben 11 dei 32 miliardi di extra-deficit stanziati dal precedente esecutivo per questo decreto: previste 5e percentuali per gli indennizzi e partite iva, fino a 10 milioni di euro di. “Il ...

