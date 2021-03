Contenimento coronavirus: firmate nuove disposizioni (Di sabato 20 marzo 2021) Covid-19, Roberto Speranza firma le nuove ordinanze atte a contenere la diffusione del virus: Molise e Sardegna passano in zona arancione. Covid-19, il ministro Speranza firma nuove ordinanze su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) Covid-19, Roberto Speranza firma leordinanze atte a contenere la diffusione del virus: Molise e Sardegna passano in zona arancione. Covid-19, il ministro Speranza firmaordinanze su Notizie.it.

Advertising

PicenoTime : Coronavirus, nel Piceno rafforzate misure di vigilanza per controllo normative di contenimento… - paoloigna1 : Continuano ad essere applicate misure di contenimento per il #covid19 nei ristoranti di Tokyo almeno fino al termin… - CAvondet : 18 marzo Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus . Una bella batosta per i negazionisti Adesso… - EsteriLega : Questa è la tabella di marcia europea del 2020 per revocare le misure di contenimento del coronavirus, quando tutto… - swissinfo_it : Da un anno ormai gli abitanti della Svizzera vivono all'ombra delle misure di contenimento del #coronavirus. Com'è… -