Conte? Leader dal volto umano Il nuovo M5s gli assomiglierà

(Di sabato 20 marzo 2021) Passare senza danni da un’alleanza con la Lega a una con il Pd non è da tutti. Eppurenon solo non ha perso credibilità, ma ne ha persino guadagnata nel corso del tempo. Non a caso, il post con il quale ha sancito il suo addio a Palazzo Chigi, salutando il personale, ha fatto un risultato da record, sfondando il muro di un milione di like e oltre 144.000 condivisioni Segui su affaritaliani.it

Advertising

M5S_Europa : #Salvini dice che il governo #Draghi è in discontinuità con il governo #Conte, ma le misure fino a #Pasqua sono sov… - fattoquotidiano : Fq Millennium, Peter Gomez presenta il nuovo numero: “Sarà Conte il leader che è sempre mancato alla sinistra?”. In… - ilriformista : Dietro le dimissioni di Zingaretti c’è il fallimento di una linea politica passiva: l’alleanza con i 5 Stelle, Con… - amperrino : 'Conte? Leader dal volto umanoIl nuovo M5s gli assomiglierà' - ilgladiatore36 : I direttori di tv non si vergognano un pò? Le conferenze di Conte le facevano vedere integralmente, ieri quella di… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Leader

L'occasione migliore per poter conquistare il tricolore fu nel 2012/13, ma la Juventus diè ... Una prima stagione da, con 4 reti segnate e con la soddisfazione dell'esordio in Nazionale a ...E adesso? "Inizia un nuovo percorso e bisogna vedere come si strutturerà sesaràdel Movimento. Intanto continuo a seguirlo, come libero cittadino". Quandoera presidente del ...Il Giuseppe Conte tattico manda in tilt il Movimento 5 Stelle . Il silenzio dell'ex premier dopo l'overdose comunicativa di quando ...In un sistema molto statico come quello della politica italiana, Giuseppe Conte rappresenta davvero un caso particolare. Arrivato all’improvviso alle luci della ribalta, ha saputo guidare due governi ...