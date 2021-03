Conferenza stampa Pioli: «Ho deciso su Ibrahimovic. Sullo Scudetto…» (Di sabato 20 marzo 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: le sue parole Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. ELIMINAZIONE – «Sano ed evoluto sono due termini che mi piacciono molto. E’ stata una delusione forte ma siamo usciti da questa competizione con la consapevolezza della nostra qualità ma anche del fatto che a certi livelli sono i particolari a fare la differenza e nelle due aree di rigore siamo stati meno cattivi di quanto potevamo essere». FIRENZE – «Firenze è stata per me la città che ho vissuto maggiormente nella mia carriera sia da allenatore che da giocatore. Lì ho vissuto la tragedia di Davide, una cosa che lascia il segno e resta dentro. Non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato inalla vigilia della gara contro la Fiorentina: le sue parole Stefano, tecnico del Milan, ha parlato inalla vigilia della gara contro la Fiorentina. ELIMINAZIONE – «Sano ed evoluto sono due termini che mi piacciono molto. E’ stata una delusione forte ma siamo usciti da questa competizione con la consapevolezza della nostra qualità ma anche del fatto che a certi livelli sono i particolari a fare la differenza e nelle due aree di rigore siamo stati meno cattivi di quanto potevamo essere». FIRENZE – «Firenze è stata per me la città che ho vissuto maggiormente nella mia carriera sia da allenatore che da giocatore. Lì ho vissuto la tragedia di Davide, una cosa che lascia il segno e resta dentro. Non ...

