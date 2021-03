Conferenza stampa Gasperini: «Difficile fare risultato col Verona» (Di sabato 20 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona: ecco le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della gara contro il Verona. Verona – «Il campionato italiano risulta molto competitivo. Il risultato è Difficile da ottenere, il Verona è una delle realtà migliori. La crescita dimostrata è notevole sia in termini di crescita di giocatori che in termini di gioco». FLOP ITALIANE IN EUROPA – «Bisogna prenderne atto. Bisogna cercare di crescere e di migliorarsi, il campo ha sempre ragione. È rimasta solo la Roma, vuol dire che il nostro calcio deve crescere. In queste situazioni bisogna sempre cercare di lavorare meglio, è una cosa generale. C’è la necessità di alzare il livello, mi sembra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro il: ecco le sue dichiarazioni Gian Pieroparla alla vigilia della gara contro il– «Il campionato italiano risulta molto competitivo. Ilda ottenere, ilè una delle realtà migliori. La crescita dimostrata è notevole sia in termini di crescita di giocatori che in termini di gioco». FLOP ITALIANE IN EUROPA – «Bisogna prenderne atto. Bisogna cercare di crescere e di migliorarsi, il campo ha sempre ragione. È rimasta solo la Roma, vuol dire che il nostro calcio deve crescere. In queste situazioni bisogna sempre cercare di lavorare meglio, è una cosa generale. C’è la necessità di alzare il livello, mi sembra ...

