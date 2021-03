Confcommercio incontra i partiti: Se muoiono le imprese, l’Italia non ha futuro (Di sabato 20 marzo 2021) Le proposte di Confcommercio Campania per il rilancio dell’economia e delle imprese. Una web Conference su zoom che si svolgerà lunedì 22 marzo dalle ore 10:30 moderato dalla giornalista Anna Paola Merone. Saranno presenti per Confcommercio Campania il commissario Giacomo Errico e i presidenti dei mandamenti provinciali Carla Della Corte presidente di Napoli, Giuseppe Gagliano, presidente di Salerno, Lucio Sindaco presidente di Caserta, Oreste La Stella presidente di Avellino. Il confronto sul Covid e sul futuro dell’economia in Campania è con i rappresentanti dei partiti e delle istituzioni con Graziella Pagano di Italia Viva, Piero De Luca del PD, Valeria Ciarambino del Movimento Cinque Stelle, Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, Annarita Patriarca di Forza Italia e Severino Nappi della Lega. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 marzo 2021) Le proposte diCampania per il rilancio dell’economia e delle. Una web Conference su zoom che si svolgerà lunedì 22 marzo dalle ore 10:30 moderato dalla giornalista Anna Paola Merone. Saranno presenti perCampania il commissario Giacomo Errico e i presidenti dei mandamenti provinciali Carla Della Corte presidente di Napoli, Giuseppe Gagliano, presidente di Salerno, Lucio Sindaco presidente di Caserta, Oreste La Stella presidente di Avellino. Il confronto sul Covid e suldell’economia in Campania è con i rappresentanti deie delle istituzioni con Graziella Pagano di Italia Viva, Piero De Luca del PD, Valeria Ciarambino del Movimento Cinque Stelle, Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, Annarita Patriarca di Forza Italia e Severino Nappi della Lega. ...

