Condono, Letta contro Salvini: “Ha tenuto in ostaggio il cdm. Pessimo inizio”. Il leghista risponde: “Stai sereno” (Di sabato 20 marzo 2021) Decreto sostegni, lo scontro tra Letta e Salvini Scontro tra alleati di governo. Il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, si scaglia su Twitter contro il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le tensioni innescate dalla Lega nel Cdm di ieri sul tema della stralcio delle cartelle esattoriali. “Molto bene – scrive Letta sul social – Il #DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio #Salvini”. La replica del leader leghista non si fa attendere: “C’è chi pensa ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) Decreto sostegni, lo stratra alleati di governo. Il nuovo segretario del Pd, Enrico, si scaglia su Twitteril leader della Lega, Matteo, dopo le tensioni innescate dalla Lega nel Cdm di ieri sul tema della stralcio delle cartelle esattoriali. “Molto bene – scrivesul social – Il #DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga inper un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati).”. La replica del leadernon si fa attendere: “C’è chi pensa ...

