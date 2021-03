Con Letta segretario, Pd e Fi sono la stessa cosa. Essere di sinistra ora cosa significa? (Di sabato 20 marzo 2021) Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito Democratico, che qualcuno ancora definisce di sinistra, ma che di sinistra ha ben poco, anzi nulla, se per sinistra si intende la difesa delle classi proletarie e dei lavoratori e non il falso perbenismo e giustizialismo, che spesso è proprio di quell'atteggiamento borghese e perbenista, che oggi non incanta più nessuno. Ma già prima che arrivasse Letta il PD era il partito dei borghesi, di quella sinistra definita radical chic, pseudo ambientalista e sedicente difenditrice della dignità umana, nonché dei valori umani, che si diceva affondasse le proprie radici nel Partito Comunista, rappresentato da uomini come Enrico Berlinguer. In realtà, appare molto evidente che il Partito Democratico si adornava di una veste non sua, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 marzo 2021) Enricoè il nuovodel Partito Democratico, che qualcuno ancora definisce di, ma che diha ben poco, anzi nulla, se persi intende la difesa delle classi proletarie e dei lavoratori e non il falso perbenismo e giustizialismo, che spesso è proprio di quell'atteggiamento borghese e perbenista, che oggi non incanta più nessuno. Ma già prima che arrivasseil PD era il partito dei borghesi, di quelladefinita radical chic, pseudo ambientalista e sedicente difenditrice della dignità umana, nonché dei valori umani, che si diceva affondasse le proprie radici nel Partito Comunista, rappresentato da uomini come Enrico Berlinguer. In realtà, appare molto evidente che il Partito Democratico si adornava di una veste non sua, ...

