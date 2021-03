Comitato italiano Paralimpico Liguria | Cuozzo confermato presidente | eletta la nuova giunta

Advertising

reggiotv : 'In bocca al lupo ed auguri di buon lavoro al presidente Antonello Scagliola, riconfermato in queste ora alla guida… - Viseradh : @PQuagliara @AlexTebi Ah il comitato italiano agricoltori - SettimanaS : COMITATO ITALIANO PARALIMPICO LIGURIA Cuozzo confermato presidente - finabruzzo : Il Comitato Regionale FIN Abruzzo ha pubblicato un nuovo post (Campionato Italiano di Categoria su base Regionale)… - GiankarlinoP : RT @UILofficial: Anche il Presidente Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, @LucaPancalli, sostiene la campagna della UIL. #ZeroMorti… -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato italiano

LaVoceDiGenova.it

Reggio, gli auguri del sindaco Falcomatà e dell'assessora Palmenta per la riconferma di Antonello Scagliola alla guida delParalimpico della Calabria "In bocca al lupo ed auguri di buon lavoro al presidente Antonello Scagliola, riconfermato in queste ora alla guida delParalimpico ..."Talenti - dichiara Marina Cicogna delpromotore del Festival - per i quali prevediamo un ... Giunto alla sedicesima edizione, l'happening del cinema e dell'audiovisivoprodotto da ...Il Centro Sportivo Esercito con Matteo Eydallin e Michele Boscacci vince la 38° Transcavallo. In campo femminile Bianca Balzarini e Corinna Ghirardi salgono sul ...l'appuntamento sarà in tante altre piazze in tutta Italia. Lo stesso comitato ha presentato ieri un ricorso al Tar Abruzzo contro le ordinanze del presidente della Regione n. 11, 13 e 15/2021 che ...