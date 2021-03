Come è cambiata la sostenibilità delle aziende? Il Covid-19 ha accelerato la transizione (Di sabato 20 marzo 2021) Il tessuto imprenditoriale sta ripianificando le proprie strategie in termini di sostenibilità in un periodo di forte trasformazione accelerata dall’emergenza Covid-19. E, se il 70% delle aziende prevede un piano di sostenibilità corredato da obiettivi, solo il 39% ha strutturato target quantitativi di medio-lungo periodo. Sono i risultati presentati, lo scorso mese, in occasione dell’EY Sustainability Summit, ed emersi dallo studio di EY “Seize the change: futuri sostenibili”, un’analisi puntuale sull’integrazione della sostenibilità nel business delle aziende nazionali attraverso i pilastri che ne sostengono le pratiche in essere e la continua evoluzione: piani strategici, cambiamenti climatici, finanza sostenibile, economia circolare e ... Leggi su quifinanza (Di sabato 20 marzo 2021) Il tessuto imprenditoriale sta ripianificando le proprie strategie in termini diin un periodo di forte trasformazione accelerata dall’emergenza-19. E, se il 70%prevede un piano dicorredato da obiettivi, solo il 39% ha strutturato target quantitativi di medio-lungo periodo. Sono i risultati presentati, lo scorso mese, in occasione dell’EY Sustainability Summit, ed emersi dallo studio di EY “Seize the change: futuri sostenibili”, un’analisi puntuale sull’integrazione dellanel businessnazionali attraverso i pilastri che ne sostengono le pratiche in essere e la continua evoluzione: piani strategici, cambiamenti climatici, finanza sostenibile, economia circolare e ...

Advertising

gukpoets : sono cambiata radicalmente come persona da quando ho visto Nana - dado75x : @MinisteroSalute @robersperanza Si ricordano eventi passati che siano tragedie o vittorie Grazie a voi siamo ancora… - silvianalon : @GiuliaCiarapix È la Disney che ha cambiata la storia, come cn Pinocchio ecc - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dalla Superstock 600 alla #MotoGP: come è cambiata la guida di @FrankyMorbido12 - ColucciNik : @Omar37092438 Come sempre un bullo fa il fenomeno e nessuno interviene, è la mentalità di tutti che non è cambiata non basta solo una legge -