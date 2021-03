Combinata nordica | Riiber è il migliore al termine della prova di salto a Klingenthal Azzurri lontani

(Di sabato 20 marzo 2021) Si è appena conclusa laditappaCoppa del Mondo di, recuperogara di Schonach cancellata nello scorso fine settimana. Ildal trampolino è stato il norvegese dominatorestagione Jarl Magnusche grazie ai suoi 143 metri ha ottenuto 137 punti, garantendosi il primato. Ad inseguirlo i due nipponici Akito Watabe e Ryota Yamamoto che nella gara sugli sci stretti dovranno recuperare rispettivamente 6” e 12” al leader. Di certo un distacco tutt’altro che incolmabile anche se il norvegese parte decisamente favorito. In corsa per il podio anche l’austriaco Mario Seidl, che pare essere in un gran periodo di forma in questa fase ...

È responsabile del settore salto eper il Comitato Trentino FISI ed ha ricoperto il medesimo ruolo in sede nazionale. All'attivo vede l'organizzazione di oltre 350 eventi ..."I delegati - aggiungono - hanno preso visione degli impianti e delle piste, candidate a 10 giorni di gare con tre specialita: Sci di fondo, Biathlon e Trampolini per la. L'evento, ...Si è appena conclusa la prova di salto della tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica a Klingenthal, recupero della gara di Schonach cancellata nello scorso fine settimana. Il migliore dal ...Non inizia nel migliore dei modi l'ultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica maschile, in programma a Klingenthal, in Germania: il Provisional Competition Round che doveva scattare oggi ...