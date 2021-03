Colpaccio di Jasper Stuyven alla Milano-Sanremo 2021. Il belga sorprende i favoriti della vigilia, ottavo Colbrelli (Di sabato 20 marzo 2021) Una grande sorpresa, proprio quello che non ci si aspettava. Tre nomi attesissimi da giorni e invece, tra i litiganti, gode un outsider nella prima Classica Monumento stagionale. alla Milano-Sanremo 2021 dopo 299 chilometri incertissimi la spunta il belga Jasper Stuyven: il corridore della Trek-Segafredo ha sfruttato il momento giusto per salutare la compagnia ed imporsi sul lungomare ligure. Per lui successo più importante della carriera, delusione per van Aert, van der Poel e Alaphilippe che si sono dovuti accontentare dei piazzamenti. Otto uomini hanno centrato la fuga giusta sin nelle prime fasi di gara: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Una grande sorpresa, proprio quello che non ci si aspettava. Tre nomi attesissimi da giorni e invece, tra i litiganti, gode un outsider nella prima Classica Monumento stagionale.dopo 299 chilometri incertissimi la spunta il: il corridoreTrek-Segafredo ha sfruttato il momento giusto per salutare la compagnia ed imporsi sul lungomare ligure. Per lui successo più importantecarriera, delusione per van Aert, van der Poel e Alaphilippe che si sono dovuti accontentare dei piazzamenti. Otto uomini hanno centrato la fuga giusta sin nelle prime fasi di gara: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani ...

