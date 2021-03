Colombari e Costacurta festeggiano 25 anni insieme E arriva il super regalo…

(Di sabato 20 marzo 2021) Martinae Alessandrohanno festeggiato ieri 25di matrimonio. La coppia ha celebrato attraverso i social l'versario. "Auguri amore mio" ha scritto la showgirl.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMmFIhkB-v7/"Laha poi pubblicato uno scatto che la ritrae con un mazzo di rose rosse: "Love is in the air".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMmGU6Fh5Rq/" Golssip.

Advertising

Gazzetta_it : #MartinaColombari tra muscoli, dieta, massaggi e... #Costacurta: 'Se ci alleniamo insieme, discutiamo' - marianodacasteo : Io ringrazierò sempre Costacurta per lasciare la Colombari fare la cagna su Instagram. -

Ultime Notizie dalla rete : Colombari Costacurta

Golssip

... dopo i quali la modella è finita nelle braccia dell'attuale marito Billy. Giornalisti e ... Quella con Martina, però, è stata l'unica relazione resa pubblica dall'atleta che, quindi,...... cosa fa il gigante azzurro Ben poco si sa sulla vita privata di Alberto Tomba , che dopo la sua chiacchierata relazione con Martina(poi dal 2004 moglie del milanista Billy) ha ...La bella ex Miss Italia e l'ex difensore del Milan sono una delle coppie storiche del calcio e oggi festeggiano 25 anni insieme ...Solare, dinamica e in formissima. Martina Colombari è un concentrato di fascino ed energia. Il segreto? Considerare lo sport come un "passaporto" per la longevità. Insieme al benessere, all'alimentazi ...