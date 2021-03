Cocaina purissima nel bucato steso ad asciugare. Polfer arresta per spaccio pluripregiudicato (Di sabato 20 marzo 2021) Nascondevano Cocaina purissima nel bucato steso ad asciugare. E’ quanto scoperto dai poliziotti del Compartimento Polizia ferroviaria Campania, che hanno arrestato per spaccio M.E., 44enne pluripregiudicato, al termine di un’attività di indagine nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Gli agenti hanno notato negli ultimi tempi un andirivieni sospetto di persone, note consumatrici di stupefacenti, che dalla stazione si dirigevano verso un appartamento non lontano da Napoli Centrale. I poliziotti delle Squadre di Polizia amministrativa e giudiziaria compartimentali, oltre a procedere di volta in volta a controllare e sanzionare i soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente nei pressi di quel palazzo, hanno attivato mirati ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 marzo 2021) Nascondevanonelad. E’ quanto scoperto dai poliziotti del Compartimento Polizia ferroviaria Campania, che hannoto perM.E., 44enne, al termine di un’attività di indagine nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Gli agenti hanno notato negli ultimi tempi un andirivieni sospetto di persone, note consumatrici di stupefacenti, che dalla stazione si dirigevano verso un appartamento non lontano da Napoli Centrale. I poliziotti delle Squadre di Polizia amministrativa e giudiziaria compartimentali, oltre a procedere di volta in volta a controllare e sanzionare i soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente nei pressi di quel palazzo, hanno attivato mirati ...

