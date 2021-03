Cocaina purissima nascosta tra i panni stesi al sole, arrestato un uomo (Di sabato 20 marzo 2021) Nascondevano Cocaina purissima nel bucato steso ad asciugare. È quanto scoperto dai poliziotti del compartimento polizia ferroviaria Campania, che hanno arrestato per spaccio M.E., 44enne pluripregiudicato, al termine di un’attività di indagine nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Gli agenti hanno notato negli ultimi tempi un andirivieni sospetto di persone, note consumatrici di stupefacenti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Nascondevanonel bucato steso ad asciugare. È quanto scoperto dai poliziotti del compartimento polizia ferroviaria Campania, che hannoper spaccio M.E., 44enne pluripregiudicato, al termine di un’attività di indagine nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Gli agenti hanno notato negli ultimi tempi un andirivieni sospetto di persone, note consumatrici di stupefacenti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

