Club To Club, stasera a Milano l'edizione digitale "The Festival As A Performance" (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo il successo dell'edizione torinese, il progetto/evento virtuale della storica rassegna di musica avant-pop porterà XIII e KODE9 nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale e nei cantieri della M4

