Claudia Galanti | dal lutto della figlia all’estorsione subita | Oggi come sta

Advertising

infoitcultura : Cecilia Rodriguez festa di compleanno per i 31 anni a casa di Belen la chef Claudia Galanti - fseviareggio : Pensare che ditte come @iginiomassari o Claudia Galanti mandano ogni ben di dio a Celebrità mentre siamo in una cri… - miss_chifo : Ma vi ricordate quando Claudia Galanti si nascose un accendino nella vagina? #isola - ErRomanaccio : RT @FonteUfficiale: Le foto sexy di Claudia Galanti le trovi qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Galanti

kronic

Prima le foto di Santiago che prepara la torta per la zia, poi gli adulti in cucina intenti a preparare un menu di classe, con l'aiuto di tutti: Belen, Antonino Spinalbese e la chef. ...Cecilia Rodriguez si gode la sua festa di compleanno per i 31 anni a casa della sorella Belen . La chef della serata è, che firma tutte le pietanze che vengono portate a tavola con il suo brand culinario , Foodbeats. Il nuovo progetto di cooking box messo in piedi dalla paraguaiana insieme al socio ...«Il secondo compleanno - ha commentato amaramente Cecilia - in lockdown». Ma qualcosa ha fatto infuriare i follower. Belen ha pubblicato una serie di stories che hanno fatto discutere. Nei video succe ...Per il trentunesimo compleanno di Cecilia Rodriguez balli e festeggiamenti in casa della sorella Belen, con i loro compagni e tutta la famiglia. In serata, Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagra ...