Classifica Serie A dopo Spezia-Cagliari 28^ giornata

ItaSportPress : Cagliari, Semplici: 'Sconfitta ingiusta. Classifica difficile, ma dipende solo da noi' - - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ZiggySt42920962 : @marifcinter Secondo me andava dato in prestito a qualche club di media classifica di serie b che gli desse il temp… - Fiorentinanews : Lo Spezia affossa il Cagliari e raggiunge la Fiorentina: sardi ancora a – 7 dai viola Guarda la NUOVA CLASSIFICA di… - FiorentinaUno : SERIE A, Spezia-Cagliari: Vincono i liguri che raggiungono i viola in classifica - -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

Gli uomini di Italiano salgono a quota 29 punti in, sette in piu' dei sardi che ora rischiano di perdere terreno rispetto alle concorrenti. Eppure in avvio di gioco e' proprio il Cagliari ...(cronaca Alessandro Rinoldi) RisultatiA,/ Diretta gol: Bologna, che rimonta! Live score DIRETTA SPEZIA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Spezia ...A|X Armani Exchange Milano – Acqua S.Bernardo Cantù (ore 18.00, Eurosport Player) Alle 18 c’è il derby lombardo tra Milano e Cantù. La squadra di Messina vuole ...Catania-Avellino è una partita valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C e si gioca domenica alle ore ... un risultato positivo per consolidare il secondo posto in classifica in ...