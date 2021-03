Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021 | il trionfo di Petra Vlhova | Liensberger la n 1 della slalom

Leggi su oasport

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di verdetti per quanto concerne ladeldi sci2020-. La slovacca(1392), sesta quest’oggi nellodelle Finali a Lenzerheide (Svizzera), ha conquistato la Sfera di Cristallo assoluta. Un incedere impressionante il suo e una vittoria pienamente meritata per lei. Alle sue spalle hanno quindi concluso nella graduatoria generale la svizzera Lara Gut-Behrami (1256) e l’altra elvetica Michelle Gisin (1085). Quarto posto per l’americana Mikaela Shiffrin (995), che reduce da una stagione complicata ha mostrato chiari segnali di vitalità ed è verosimile pensare che nell’annata prossima sarà tra le atlete da battere. In casa Italia da sottolineare il sesto posto finale di Marta Bassino, già certa di aver ...