Clamoroso | il Siviglia salvato da un gol del portiere Bono al 94' !

(Di domenica 21 marzo 2021) MADRID - Non c'è stata solo la vittoria del Real Madrid oggi, con altre tre gare valide per la 28ª giornata della Liga andate in scena. Nell'ultima di queste èil pareggio ottenuto dal ...

Nell'ultima di queste èil pareggio ottenuto dalsul campo del Real Valladolid , dove la squadra di Lopetegui è stata salvata al 94' da un gol del portiere Bono dopo essere andata ...Il risultato piùarriva però da Zagabria, dove i padroni di casa croati spazzano via il ... Esempio chiaro è la Roma di Paulo Fonseca che un anno fa dovette arrendersi ale ...Il Siviglia ha trovato il pari in casa del Valladolid all'ultimo respiro grazie al proprio portiere. Un goal in extremis come quello di 14 anni fa.Il Siviglia ha trovato il pari in casa del Valladolid all'ultimo respiro grazie al proprio portiere. Un goal in extremis come quello di 14 anni fa.