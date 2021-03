Cina e Russia. Cosa c’è nell’agenda di Blinken atteso a Bruxelles (Di sabato 20 marzo 2021) Prima il tour in Giappone e Corea del Sud. Poi il vertice con la Cina in Alaska. Nei prossimi giorni il viaggio a Bruxelles. Lunedì il segretario di Stato americano Antony Blinken partirà per la capitale belga per partecipazione alla riunione ministeriale della Nato, incontrare i vertici dell’Unione europea (la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell) e incontrare alcuni esponenti del governo belga (Sophie Wilmès, vicepremier e ministro degli Esteri). L’AGENDA “Gli incontri a Bruxelles riaffermano l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dei nostri alleati e partner europei nella nostra agenda comune”, si legge in una nota diffusa da Foggy Bottom. La ministeriale Nato sarà l’occasione “per sottolineare la determinazione ... Leggi su formiche (Di sabato 20 marzo 2021) Prima il tour in Giappone e Corea del Sud. Poi il vertice con lain Alaska. Nei prossimi giorni il viaggio a. Lunedì il segretario di Stato americano Antonypartirà per la capitale belga per partecipazione alla riunione ministeriale della Nato, incontrare i vertici dell’Unione europea (la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell) e incontrare alcuni esponenti del governo belga (Sophie Wilmès, vicepremier e ministro degli Esteri). L’AGENDA “Gli incontri ariaffermano l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dei nostri alleati e partner europei nella nostra agenda comune”, si legge in una nota diffusa da Foggy Bottom. La ministeriale Nato sarà l’occasione “per sottolineare la determinazione ...

