Ciclismo, quanto guadagna il vincitore della Milano-Sanremo (Di sabato 20 marzo 2021) La “Classicissima” del mondo del Ciclismo ha il suo vincitore a sorpresa: a trionfare nella Milano-Sanremo edizione 2021 in era Covid-19 è stato il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), davanti a Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Wout van Aert (Jumbo-Visma), vincitore nel 2020. Ma quanto si porta a casa il corridore fiammingo? : il montepremi La vittoria di Stuyven ha confermato l’imprevedibilità della prima Classica Monumento della stagione. Fino ad oggi il ciclista 28enne aveva conquistato una tappa alla Vuelta nel 2015 e la Classifica generale del Deutschland Tour (2019), mentre per quanto riguarda la Milano-Sanremo il suo migliore piazzamento era stato il 10° posto nel 2018, nell’anno dell’impresa di ... Leggi su quifinanza (Di sabato 20 marzo 2021) La “Classicissima” del mondo delha il suoa sorpresa: a trionfare nellaedizione 2021 in era Covid-19 è stato il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), davanti a Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Wout van Aert (Jumbo-Visma),nel 2020. Masi porta a casa il corridore fiammingo? : il montepremi La vittoria di Stuyven ha confermato l’imprevedibilitàprima Classica Monumentostagione. Fino ad oggi il ciclista 28enne aveva conquistato una tappa alla Vuelta nel 2015 e la Classifica generale del Deutschland Tour (2019), mentre perriguarda lail suo migliore piazzamento era stato il 10° posto nel 2018, nell’anno dell’impresa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo quanto Ciclismo: il belga Jasper Stuyven ha vinto la Milano - Sanremo 2021 Sanremo - È stato il ventinovenne belga Jasper Stuyven, della Trek Segafredo, il trionfatore alla Milano - Sanremo 2021 che stamane, per quanto concerne la provincia di Alessandria, è passata nel Tortonese, Novese e Acquese. Con un attacco a fine discesa, Stuyven è riuscito a beffare i grandi favoriti della competizione resistendo alla ...

Trofeo Binda di Cittiglio: battaglia tra campionesse sulle strade della Valcuvia ... una delle sole due gare italiane inserite nel World Tour di ciclismo femminile (quella che una ... LE PRETENDENTI AL TRONO L'albo d'oro del Trofeo Binda è quanto di meglio si possa trovare sulla piazza ...

CICLISMO / Roberto Mancini: «Quanto è bella una tappa del Giro D'Italia a Jesi» QDM Notizie Ciclismo, Diego Ulissi pronto a tornare dopo la miocardite. Rientro al GP Indurain Diego Ulissi sarebbe vicinissimo al suo grande rientro in corsa. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il toscano dovrebbe essere al via del GP Indurain, corsa spagnola in programma sabato ...

Ciclismo, ecco la corsa per Alfredo Martini Firenze, 20 marzo 2021 – Un bel modo per ricordare Alfredo Martini. Ci hanno pensato il G.S. Emilia di Adriano Amici e il Comitato “Per sempre Alfredo” dedicandoli una gara su strade che raccontano ta ...

