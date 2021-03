Ciclabile in Valbrembana | riaperto il tratto Ambria-San Pellegrino crollato a ottobre

(Di sabato 20 marzo 2021) È statovenerdì 19 marzo, nella frazione di, ildi pista ciclopedonale che collega la frazione di Zogno con SanTerme. Undi 150 metri, distrutto il 3scorso dalla piena del fiume Brembo, quando il maltempo aveva fatto registrare vari disagi in Valle Brembana e in diverse zone della Bergamasca. La piena del fiume aveva provocato il crollo dell’interodi pista, interrompendone il tracciato e provocando la rottura delle tubature che trasportano l’acqua potabile da Sanfino ade Spino al Brembo, oltre a lasciare pericolosamente a vista il metanodotto ed alcuni fili elettrici. Dopo l’immediata messa in sicurezza ed il ripristino del gas ...

