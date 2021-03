Chiara ha fretta e nasce nel parcheggio dell’Esselunga di Nembro (Di sabato 20 marzo 2021) Aveva fretta di venire al mondo Chiara e così è nata in un parcheggio vicino dell’Esselunga di Nembro. È successo sabato mattina in via Acqua dei buoi, mentre i suoi genitori stavano raggiungendo in auto l’ospedale Bolognini di Seriate da Ardesio. La mamma e il papà, che hanno già due figli, si erano messi in auto all’alba, alle prime contrazioni della donna, per raggiungere il nosocomio seriatese. Ma a Nembro hanno dovuto accostare e lì sono stati raggiunti da un’ostetrica del progetto Terre Alte, dell’Asst di Seriate, creato dopo la chiusura del punto nascita di Piario. Sono poi arrivate anche due ambulanze: il personale ha assistito la donna, 40enne, e la bambina, trasportate ancora unite dal cordone ombelicale all’ospedale Bolognini. Entrambe ora stanno bene. Leggi su bergamonews (Di sabato 20 marzo 2021) Avevadi venire al mondoe così è nata in unvicinodi. È successo sabato mattina in via Acqua dei buoi, mentre i suoi genitori stavano raggiungendo in auto l’ospedale Bolognini di Seriate da Ardesio. La mamma e il papà, che hanno già due figli, si erano messi in auto all’alba, alle prime contrazioni della donna, per raggiungere il nosocomio seriatese. Ma ahanno dovuto accostare e lì sono stati raggiunti da un’ostetrica del progetto Terre Alte, dell’Asst di Seriate, creato dopo la chiusura del punto nascita di Piario. Sono poi arrivate anche due ambulanze: il personale ha assistito la donna, 40enne, e la bambina, trasportate ancora unite dal cordone ombelicale all’ospedale Bolognini. Entrambe ora stanno bene.

AndreaFD68 : Le conseguenze della chiusura dei Punti Nascita in montagna: Nasce in auto a Nembro. Valseriana #Bergamo - PeppeCentripeto : @CtzMaurizio @bellaotero82 @BimbiMeb @CarloCalenda @matteorenzi La cosa non chiara è la narrazione di fretta e urge… - flower_chiara : @willtruman70 Anche io... cresce in fretta. - paolodoni : Senza Piario, avviene anche questo. Tutto bene per fortuna. Benvenuta Chiara - ValserianaNews : Benvenuta Chiara: la piccola ha fretta e nasce in auto a Nembro - Valseriana News -