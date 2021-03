“Chi rifiuta Astrazeneca sbaglia di grosso”: Antonella Viola spiega perché (Di sabato 20 marzo 2021) Oggi in un’intervista a Repubblica l’immunologa Antonella Viola ha “rimproverato” chi decide di rifiutare il vaccino Astrazeneca. spiegando quali sono i richi di posticipare la vaccinazione. sbaglia chi oggi sceglie di rifiutare il vaccino Astrazeneca? «sbaglia di grosso», è il rimbrotto dell’immunologa Antonella Viola. Ci può dire un motivo per non cedere alle paure immotivate? «Rinunciare significa finire in coda e, in attesa di essere convocati una seconda volta per ricevere un preparato diverso, rischiare di essere contagiati dal virus che sta circolando parecchio». perché non bisogna temere il vaccino Astrazeneca? «È sicuro ed efficace. È stato ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Oggi in un’intervista a Repubblica l’immunologaha “rimproverato” chi decide dire il vaccinondo quali sono i richi di posticipare la vaccinazione.chi oggi sceglie dire il vaccino? «di», è il rimbrotto dell’immunologa. Ci può dire un motivo per non cedere alle paure immotivate? «Rinunciare significa finire in coda e, in attesa di essere convocati una seconda volta per ricevere un preparato diverso, rischiare di essere contagiati dal virus che sta circolando parecchio».non bisogna temere il vaccino? «È sicuro ed efficace. È stato ...

