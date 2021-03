Chi è Tommaso Stanzani Amici 20: Età, Fidanzata, Altezza Ballerino e Instagram (Di sabato 20 marzo 2021) Tommaso Stanzani è un Ballerino di Bologna di 20 anni, trasferitosi a Genova per studiare danza. E’ uno degli allievi della scuola di Amici 20 edizione 2021 di Maria De Filippi, e per aver conquistato l’accesso alla fase finale del programma in onda dal 20 marzo in prima serata. Tommaso è stato anche un bravo pattinatore prima di diventare Ballerino. Chi è Tommaso Stanzani? Nome: Tommaso Stanzani Data di nascita: 21 marzo 2001 Età: 20 Anni Segno zodiacale: Ariete Professione: Ballerino Luogo di nascita:Sant’agata bolognese Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul corpo Profilo ... Leggi su chiecosa (Di sabato 20 marzo 2021)è undi Bologna di 20 anni, trasferitosi a Genova per studiare danza. E’ uno degli allievi della scuola di20 edizione 2021 di Maria De Filippi, e per aver conquistato l’accesso alla fase finale del programma in onda dal 20 marzo in prima serata.è stato anche un bravo pattinatore prima di diventare. Chi è? Nome:Data di nascita: 21 marzo 2001 Età: 20 Anni Segno zodiacale: Ariete Professione:Luogo di nascita:Sant’agata bolognese: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul corpo Profilo ...

