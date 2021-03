Chi è Lina Hurtig, attaccante della Juventus Women e della nazionale svedese (Di sabato 20 marzo 2021) Chi è la giovanissima Lina Hurtig, attaccante e centrocampista della Juventus Women e leader della nazionale svedese di calcio femminile. (Instagram)Lisa Hurtig è una giovanissima calciatrice svedese che gioca nel ruolo di attaccante e centrocampista per il club di Serie A Juventus Women e la squadra nazionale svedese. Leggi anche -> Alberto Bellelli: chi è il sindaco di Carpi diventato eroe La carriera calcistica Nata ad Avesta, nel settembre del 1995, Lina incomincia la sua carriera da calciatrice a soli 15 anni, quando incomincia a giocare nelle ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 marzo 2021) Chi è la giovanissimae centrocampistae leaderdi calcio femminile. (Instagram)Lisaè una giovanissima calciatriceche gioca nel ruolo die centrocampista per il club di Serie Ae la squadra. Leggi anche -> Alberto Bellelli: chi è il sindaco di Carpi diventato eroe La carriera calcistica Nata ad Avesta, nel settembre del 1995,incomincia la sua carriera da calciatrice a soli 15 anni, quando incomincia a giocare nelle ...

Advertising

lina_bsky : Concordo con bianchini non si puo sempre giustificare chi usa violenza con il fatto che ha subito violenza c'è la c… - twFlavio51 : RT @GiovaAlbanese: Lina ha scelto #Juventus per raccontare la sua storia, ha scelto il suo club, le persone che l'hanno accolta qualche mes… - feljxfelicis : @paran0iaque ‘E che fai te ne privi’ mi ricorda troppo tu sai chi Lina mi sto pisciando HAHAHAHAHHAAH - Scarlett_ttel : RT @GiovaAlbanese: Lina ha scelto #Juventus per raccontare la sua storia, ha scelto il suo club, le persone che l'hanno accolta qualche mes… - GiorgiaRubera : RT @GiovaAlbanese: Lina ha scelto #Juventus per raccontare la sua storia, ha scelto il suo club, le persone che l'hanno accolta qualche mes… -