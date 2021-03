Chi è Ibla, la cantante del serale di Amici: vita privata, fidanzato e curiosità (Di sabato 20 marzo 2021) Ibla è allieva della ventesima edizione del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La cantante ha vinto la sfida contro ben tre allievi di Arisa. Il giudice chiamato dalla produzione ha deciso di darle un banco a discapito di Kika. La nuova cantante della scuola più famosa d’Italia è stata voluta fortemente da Rudy Zerbi, che già la conosceva artisticamente. Zerbi ha vinto la sua scommessa e adesso l’artista potrà tentare la corsa verso il serale. La cantante, all’anagrafe Claudia Iacono, ha 22 anni ed è nata a Porto Empedocle, in Sicilia. Pochi mesi fa ha trionfato a Radio Deejay, vincendo un trofeo indetto per i giovani talenti a Riccione. Ibla ha conquistato il pubblico di Amici e il giudice della sfida con il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021)è allieva della ventesima edizione del talent show, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Laha vinto la sfida contro ben tre allievi di Arisa. Il giudice chiamato dalla produzione ha deciso di darle un banco a discapito di Kika. La nuovadella scuola più famosa d’Italia è stata voluta fortemente da Rudy Zerbi, che già la conosceva artisticamente. Zerbi ha vinto la sua scommessa e adesso l’artista potrà tentare la corsa verso il. La, all’anagrafe Claudia Iacono, ha 22 anni ed è nata a Porto Empedocle, in Sicilia. Pochi mesi fa ha trionfato a Radio Deejay, vincendo un trofeo indetto per i giovani talenti a Riccione.ha conquistato il pubblico die il giudice della sfida con il suo ...

