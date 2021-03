Chi è Aka7even: cantante al serale di Amici nella squadra di Anna Pettinelli (Di sabato 20 marzo 2021) Aka7even è il quinto figlio di una famiglia numerosa, con il padre camionista e la mamma colf. Con il fratello Domenico condivide la passione per la musica ed entrambi sono cantanti. Nel 2017 ha partecipato come concorrente di X-Factor proponendo uno stile musicale e un look molto diverso da quello attuale nella scuola di Amici 20 ma soprattutto presentandosi con il suo vero nome, Luca Marzano diverso. Aka7even si è innamorato quasi subito nella scuola di Amici 20 di Martina Miliddi. Dopo alti e bassi la loro storia sembra essersi avviata per il verso giusto. Nel 2008 Luca ha avuto un incidente, per cui è rimasto in coma alcuni giorni. Dopo essersi svegliato ha capito che la sua passione era la musica e da lì la sua vita è cambiata. Ad Amici ha raccontato questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021)è il quinto figlio di una famiglia numerosa, con il padre camionista e la mamma colf. Con il fratello Domenico condivide la passione per la musica ed entrambi sono cantanti. Nel 2017 ha partecipato come concorrente di X-Factor proponendo uno stile musicale e un look molto diverso da quello attualescuola di20 ma soprattutto presentandosi con il suo vero nome, Luca Marzano diverso.si è innamorato quasi subitoscuola di20 di Martina Miliddi. Dopo alti e bassi la loro storia sembra essersi avviata per il verso giusto. Nel 2008 Luca ha avuto un incidente, per cui è rimasto in coma alcuni giorni. Dopo essersi svegliato ha capito che la sua passione era la musica e da lì la sua vita è cambiata. Adha raccontato questa ...

