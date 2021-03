Champions | maxi progetto dell’Eca | centralità e gestione dei diritti tv

(Di sabato 20 marzo 2021) I club diLeague starebbero pensando di riunirsi in una governance per avere più potere economico LaLeague si prepara alla riforma del 2024 e con esso anche i club europei. Come riporta il Financial Time, le società che fanno parte, l’organizzazione che riunisce 240 club del continente e che è presieduta da Andrea Agnelli, starebbero pensando di riunirsi in una governance che si preoccupi di gestire tutti imedia e di sponsorizzazione died Europa League. Si andrebbe così a creare un nuovo modello di controllo che non prevede più l’esclusivadella UEFA, ma in condivisione con i club europei che acquisirebbero così maggior potere economico. Le società potrebbero così decidere di cedere i proprianche a ...

Advertising

gianpi36590925 : RT @MarcoIaria1: Juventus, dopo l’uscita dalla Champions restano le plusvalenze per evitare il maxi buco. Exor andrà al rilancio? #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions maxi

Calcio News 24

I club diLeague starebbero pensando di riunirsi in una governance per avere più potere ......varesotta approda in aula Si è aperta nell'aula allestita a Fiera Milano City l'udienza del... che mercoledì 24 marzo si giocherà l'accesso alla finale diLeague a Busto Arsizio nella ...Diritti TV: maxi-piano di Agnelli e dell’ECA per l’Europa. Cosa succede nella battaglia per la gestione dei diritti La Champions League si prepara alla riforma del 2024 e con esso anche i club europei ...Il Financial Times svela quanto sta accadendo in relazione alla massima competizione europea per club. Ne parla il Corriere dello Sport di oggi.