Cento anni fa nasceva Manfredi Mezzo secolo di cinema da Rugantino alla Koll

(Di sabato 20 marzo 2021) AGI - Ricorrono lunedì prossimo, 22 marzo, i 100nascita di uno degli attori italiani più bravi e più amati, Nino. Classe 1921, l'attore nasce a Castro dei Volsci dove viene registrato col nome di Saturnino. È figlio di contadini, ma poi il padre si guadagna i galloni di maresciallo in polizia e ottiene il trasferimento a Roma. Da ragazzo viene iscritto come semiconvittore in un collegio religioso dal quale scappa più volte. Contrae la tubercolosi e cresce in un sanatorio dove assiste a un'esibizione della compagnia teatrale di Vittorio De Sica. Da qui nasce la sua passione per il teatro e la recitazione. Guarito, si iscrive all'università, ma passa le sere a recitare in un teatrino parrocchiale. Dopo l'8 settembre scappa in montagna col fratello e a guerra finita torna all'università e in contemporanea si iscrive ...

RaiUno : Cento anni dalla nascita di Nino Manfredi ?? Con Elio Germano, Miriam Leone e con le musiche del premio Oscar Nico…

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda In arte Nino, film biografico dedicato a Nino Manfredi con protagonisti Elio Germano e Miriam Leone. In arte Nino è l'omaggio, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, ...
Due film per celebrare i 100 anni di Nino Manfredi: In arte Nino va in onda questa sera su Rai Uno, lunedì tocca al documentario Uno, nessuno, cento Nino ...