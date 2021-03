Centinaio: Col dl sostegni cambio di passo che taglia il costo del lavoro agricolo (Di sabato 20 marzo 2021) con chiarezza e velocità – “Il Dl sostegni segna il cambio di passo del governo Draghi che accelera i tempi e supera i codici Ateco che tanta confusione hanno generato nel corso della gestione precedente della pandemia”. Così Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali in merito all’approvazione del Dl sostegni in Consiglio dei ministri. “Con questo decreto – afferma Centinaio – si taglia il costo del lavoro agricolo attraverso l’esonero del versamento dei contributi previdenziali. Una misura importante per gli operatori agricoli che hanno sofferto le ricadute del comparto Horeca durante questi mesi di lockdown“. Leggi su romadailynews (Di sabato 20 marzo 2021) con chiarezza e velocità – “Il Dlsegna ildidel governo Draghi che accelera i tempi e supera i codici Ateco che tanta confusione hanno generato nel corso della gestione precedente della pandemia”. Così Gian Marco, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali in merito all’approvazione del Dlin Consiglio dei ministri. “Con questo decreto – afferma– siildelattraverso l’esonero del versamento dei contributi previdenziali. Una misura importante per gli operatori agricoli che hanno sofferto le ricadute del comparto Horeca durante questi mesi di lockdown“.

